Jannik Sinner: “Ho provato a fare del mio meglio. E’ andata così”

Jannik Sinner saluta Montecarlo a causa di Alexander Zverev. L’altoatesino ha dato il suo meglio contro il n 3 al mondo, ma non è riuscito ad avere la meglio. La sconfitta, nonostante gli abbia lasciato tanta delusione in corpo, ha messo in evidenza un aspetto che deve far riflettere: il ventenne rappresenta una certezza nel panorama internazionale del tennis per i prossimi dieci anni. Infatti a sprazzi ha anche giocato meglio del tedesco, riuscendo a rimontarlo nel primo set. La voglia d riscossa non è bastata ma fa ben sperare per il futuro.

Jannik Sinner esce di scena a Montecarlo per mano di Zverev: “Mi sono tirato fuori dalle difficoltà. Poteva vincerla lui, potevo vincerla io”

Il giovane tennista è apparso scuro in volto dopo il termine dell’ incontro. Il suo rammarico traspare anche nelle dichiarazioni riportate da Ubitennis: “Peccato. Non c’è un granché da dire. Ho provato a fare del mio meglio. È andata così. Ci ho provato, mi sono tirato fuori dalle difficoltà. Poteva vincerla lui, potevo vincerla io. Adesso c’è da lavorare e vediamo i prossimi programmi“. L’azzurro ha affermato, inoltre, che nel match non è stato condizionato dal problema delle vesciche ai piedi e che non non ha avuto la certezza di aver disputato un match “fantastico”.

“Ci sono stati tanti momenti chiave”

Alla domanda del giornalista su quale momento della partita avrebbe disputato meglio facendo qualcosa di diverso, l’atleta ha risposto: “È difficile dirlo. Ci sono stati tanti momenti chiave. Difficile dire ora che cosa avrei potuto fare di diverso, ma credo di aver fatto anche tante cose buone“. Ciò che traspare dalle sue parole è sicuramente la voglia di rimettersi subito al lavoro per risalire la china. L’obiettivo resta sempre quello: rientrare nella top 10 del ranking ATP. Purtroppo il K.O contro Zverev lo inchioda al dodicesimo posto a circo 150 punti da Carlos Alcaraz.