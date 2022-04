Musetti-Ramos Viñolas, dove vedere Atp Marrakech 2022 LIVE oggi: diretta tv, streaming e orario

Lorenzo Musetti affronta Albert Ramos-Viñolas (n°33 del ranking) nel primo turno dell’Atp 250 Marrakech. L’azzurro, n°82, è reduce dalla sconfitta all’esordio nell’Atp Miami e dai secondi turni centrati ad Indian Wells e nel Challenger di Phoenix. Il confronto Musetti-Ramos è al suo secondo atto, con lo spagnolo che si è imposto nell’unico precedente; è invece un inedito sulla terra battuta, superficie del torneo marocchino.

Il tennista originario di Carrara, durante l’inizio di stagione sul cemento, ha raggiunto i quarti di finale a Pune e a Rotterdam. Il nativo di Barcellona, invece, ha il titolo conquistato a Cordoba e la semifinale a Santiago quali migliori risultati di questo inizio di 2022.

Musetti-Ramos, Atp Marrakech 2022: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta esclusiva su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 della piattaforma satellitare Sky. Inoltre c’è la possibilità di seguirlo in diretta streaming sul sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv), tramite la piattaforma SuperTenniX (sia da PC che da smartphone) oppure su Tennis TV. E’ in programma oggi martedì 5 aprile, come secondo incontro sul Court 2 a partire dalle 13.00 italiane (11.00 locali, al termine di Dzumhur-Vavassori).

Musetti-Ramos Viñolas: i precedenti

Indian Wells 2021 – Cemento – Primo turno – RAMOS b. Musetti 6-1 6-3