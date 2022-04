Musetti-Taberner, dove vedere Atp Marrakech 2022 LIVE oggi: diretta tv, streaming e orario

Lorenzo Musetti prosegue il suo cammino nell’Atp 250 Marrakech 2022. L’azzurro (n°82 Atp), dopo aver sconfitto lo spagnolo Albert Ramos-Viñolas, se la vedrà contro Carlos Taberner al secondo turno. L’iberico, n°96, ha usufruito del ritiro del tedesco Yannick Hanfmann. Il confronto Musetti-Taberner è un inedito a livello di circuito maggiore; l’unico precedente risale al secondo turno delle qualificazioni per il Masters 1000 di Madrid 2021, nel quale l’azzurro è stato sconfitto per 6-4 6-2.

Il tennista originario di Carrara, durante l’inizio di stagione sul cemento, ha raggiunto i quarti di finale a Pune e a Rotterdam. Il nativo di Valencia, invece, ha nei quarti di conquistati al Challenger di Roseto degli Abruzzi il suo miglior risultato di questo inizio di 2022.

Musetti-Taberner, Atp Marrakech 2022: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta esclusiva su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 della piattaforma satellitare Sky. Inoltre c’è la possibilità di seguirlo in diretta streaming sul sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv), tramite la piattaforma SuperTenniX (sia da PC che da smartphone) oppure su Tennis TV. E’ in programma oggi mercoledì 5 aprile, come secondo incontro sul Centre Court a partire dalle 13.00 italiane (11.00 locali, al termine di Goffin-Dzumhur).

Musetti-Taberner: i precedenti

Confronto inedito