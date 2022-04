Re Roger è tornato: ad ottobre tornerà a giocare a Basilea

Roger Federer tornerà a giocare a Basilea. Il 20 volte campione Slam, assente da oltre un anno dalle competizioni, ha reso nota la volontà di disputare un match ufficiale nel contesto dello Swiss Indoors di Basilea in programma dal 22 al 30 ottobre (fonte: Ubitennis). L’ultima volta che lo svizzero calcò un terreno di gioco, risale ai quarti di finale di Wimbledon del 2021, in cui venne sconfitto da Hubert Hurkacz uscendo, allo stesso tempo, dalla top ten. E, proprio nella città elvetica, si giocò l’ultimo torneo che lo vide vincitore.

Nelle scorse settimane l’ex numero uno del mondo aveva fatto sapere che avrebbe partecipato alla Laver Cup di settembre accanto all’amico e collega Rafa Nadal a Londra. Questa breaking news non può che far sorridere i supporters del “Re” che, ormai da oltre due anni, non vedono il loro beniamino trionfare. Infatti una serie di infortuni gli hanno impedito di prendere parte al Grande Slam, lasciando la scena tennistica priva di uno dei protagonisti principali degli ultimi anni. Due mesi fa aveva annunciato, nel corso di una videocall con un suo sponsor, che soltanto verso aprile o maggio avrebbe avuto notizie certe su un suo eventuale ritorno in campo. Adesso la certezza è giunta. Sua Maestà è tornato.

Breaking news: @rogerfederer will return to the #swissindoors in Basel end of October. His first confirmed start on the ATP-Tour after the #LaverCup in September. Hasn’t played since Wimbledon 2021 (QF ag Hurcakz). Won 10 Titles in his hometown, including the last of his 103.

— rene stauffer (@staffsky) April 26, 2022