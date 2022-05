Djokovic-Alcaraz, streaming LIVE e diretta TV in chiaro? Dove vedere Masters 1000 Madrid

Oggi pomeriggio alle ore 16, sul campo “Manolo Santana” si disputerà l’incontro Djokovic-Alcaraz, valevole per la semifinale del Masters 1000 di Madrid, in corso sui campi di terra battuta della “Caja Magica”. Nei primi due turni del torneo i tennista spagnolo ha sconfitto il georgiano Basilashvili, il britannico Norrie e il connazionale Nadal, mentre il serbo ha avuto la meglio sul francese Monfils, sullo scozzese Murray che però non è sceso in campo per infortunio e infine sul polacco Hurkacz.

Quello odierno sarà il primo confronto diretto tra i due, e chi avrà la meglio nella finale di domani pomeriggio, sfiderà il vincente dell’altra semifinale che vedrà opposti il tedesco Zverev e il greco Tsitsipas.

Dove vedere Djokovic-Alcaraz in tv e streaming

L’incontro Djokovic-Alcaraz si potrà seguire su Sky Sport Uno (ch. 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Tennis (ch.205) e dove sarà a disposizione anche Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la sfida sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento. La telecronaca sarà a cura della giornalista Elena Pero con il commento tecnico dell’ex tennista Paolo Bertolucci.

Non è prevista nè la diretta in chiaro nè lo streaming gratuito su Supertennis (canale 212 di Sky e 64 digitale terrestre), che però giornalmente alle ore 23 (e in replica la mattina successiva alle ore 8.15), trasmetterà il match più interessante di giornata e potrebbe essere proprio quello tra il serbo e lo spagnolo.

