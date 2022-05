Dove vedere Roland Garros 2022 in tv e streaming: la programmazione completa

Dal 22 maggio al 5 giugno si disputerà a Parigi il Roland Garros (terra battuta), secondo Slam stagionale dopo Melbourne e giunto all’edizione numero 121; nella scorsa stagione a trionfare è stato il serbo Djokovic che in finale ha sconfitto il greco Tsitsipas in cinque set.

Saranno 128 i giocatori nel main draw con 104 entrati per accettazione diretta, 16 tramite le Qualificazioni e otto wild, mentre sei i tennisti maschili azzurri presenti, ovvero Sinner, Sonego, Fognini, Cecchinato, Musetti e Zeppieri, invece quattro quelle femminili: Giorgi, Paolini, Bronzetti e Trevisan. Il montepremi totale dello Slam parigino, equamente distribuito tra uomini e donne, corrisponde a 43 milioni e 600mila euro.

Dove vedere Roland Garros 2022 in tv e streaming

L’esclusiva del torneo parigino sarà sarà trasmesso da Eurosport ed Eurosport 2, rispettivamente canale 210 e 211 del pacchetto Sky (tutti i giorni a partire dalle ore 11). Per gli abbonati al canale satellitare tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; Eurosport è visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento.

Ricordiamo che il torneo si potrà vedere anche in streaming su Eurosport Player, il canale streaming a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Ricordiamo che Eurosport Player è disponibile su PC e Mac tramite Google Chrome (dalla versione 51 in poi), Safari (v.10+) e Firefox (v.52+). Inoltre è disponibile per i seguenti dispositivi:

iPhone, iPad e iPod touch con iOS 11+

Smartphone e tablet con Android 5 o versioni successive

Chromecast

Apple TV

Amazon Fire TV Stick

Xbox One e PS4

Smart TV Samsung con Tizen OS

Nvidia Shield TV con Android 6+

In streaming, il Roland Garros sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento e su Discovery+, mentre risultati, aggiornamenti live, statistiche, approfondimenti e video anche su Sky Sport 24, sull’App di Sky Sport e sul sito internet skysport.it. Sul primo canale verranno trasmessi i match principali, invece sul secondo quelli che vedrà protagonisti i tennisti italiani.

Roland Garros 2022, il programma completo

22, 23, 24 Maggio – primo turno uomini e donne (partite con inizio alle ore 11:00, sessione serale dalle ore 21)

25, 26 Maggio – Secondo turno uomini e donne (partite con inizio alle ore 11:00, sessione serale dalle ore 21)

27, 28 Maggio – Terzo turno uomini e donne (partite con inizio alle ore 11:00, sessione serale dalle ore 21)

29, 30 Maggio – Ottavi di finale uomini e donne (partite con inizio alle ore 11:00, sessione serale dalle ore 21)

31 Maggio,1 Giugno – Quarti di finale uomini e donne (partite con inizio alle ore 11:00, sessione serale dalle ore 21)

2, 3 Giugno – Semifinale uomini e donne (partite con inizio alle ore 11:00, sessione serale dalle ore 21)

4 Giugno– Finale donne (ore 15 )

5 Giugno – Finale uomini (ore 15)

