Berrettini-Murray, streaming gratis e diretta tv TV in chiaro? Dove vedere finale Atp Stoccarda

Domani pomeriggio alle ore 15 sarà in programma il match Berrettini-Murray, valevole per la finale del torneo Atp 250 di Stoccarda (erba); nei turni precedenti il tennista azzurro ha eliminato il moldavo Albot, il connazionale Sonego e il tedesco Otte, mentre il tennista scozzese ha avuto la meglio dell’australiano O’Connell, del Kazako Bublik e dell’altro australiano Kyrgios.

Sarà la terza sfida tra i due con il bilancio in perfetta parità (1-1): la prima è stata vinta da Murray nel 2019 sul cemento di Pechino per 7-6, 7-6, la seconda invece da Berrettini nel 2021 sull’erba del Queen’s con il punteggio di 6-3, 6-3.

Dove vedere Berrettini-Murray in tv e streaming

la finale del torneo Atp di Stoccarda tra Berrettini-Murray sarà visibile su Supertennis (bouquet Sky, canale 212) e sul digitale terrestre (ch. 64). Per chi volesse ci sarà anche la possibilità anche di seguire l’incontro in diretta streaming (gratuito) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.

Il match tra l’azzurro e lo scozzese si potrà vedere anche su Sky Sport Tennis (canale 205 del decoder) e dove sarà a disposizione anche Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la sfida sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento.

