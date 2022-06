Dove vedere Atp Eastbourne 2022: streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Da oggi fino a sabato 25 giugno sarà in programma il torneo Atp 250 di Eastbourne, che farà da antipasto a Wimbledon, il terzo Slam stagionale in programma dal 27 giugno al 10 luglio.

Nella scorsa edizione a trionfare fu l’australiano De Minaur che in finale sconfisse l’azzurro Sonego dopo una maratona terminata per 4-6, 6-4, 7-6 (5). Quest’anno oltre al tennista torinese (esordio contro Duckworth), presente anche Sinner (numero 2 del seeding), ristabilitosi dall’infortunio e che entrerà in gioco al secondo turno grazie al Bye a sua disposizione.

Il montepremi totale del torneo inglese sarà di 697mila e 405 euro, dei quali 106mila e 75 euro andranno al vincitore, mentre allo sconfitto 61.875 euro.

Dove vedere Atp Eastbourne 2022 in tv e streaming

Il torneo Atp 250 di Eastbourne sarà visibile in chiaro su Supertennis (bouquet Sky, canale 212) e sul digitale terrestre (ch. 64). Per chi volesse ci sarà anche la possibilità anche di seguire l’intera settimana in diretta streaming (gratuito) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv e e le piattaforme SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone).

Possibilità di seguire il torneo anche sul canale satellitare Sky che trasmetterà i match su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Tennis (ch. 205).

Per gli abbonati di Sky tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento.

Atp Eastbourne 2022, programmazione SUPERTENNIS

lunedì 20 giugno – LIVE alle ore 12 e 16.30 (primo turno)

martedì 21 giugno – LIVE alle ore 12 e 16.30 (primo turno)

mercoledì 22 giugno – LIVE alle ore 12 e 16.30 (secondo turno)

giovedì 23 giugno – LIVE alle ore 12 e 16.30 (quarti di finale)

venerdì 24 giugno – LIVE alle ore 15 (semifinali)

sabato 25 giugno – LIVE alle ore 15.30 (finale)

Atp Eastbourne 2022, programmazione SKY SPORT

lunedì 20 giugno

dalle ore 12 Prima giornata Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

martedì 21 giugno

dalle ore 12 Seconda giornata Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno (dalle ore 15)

mercoledì 22 giugno

dalle ore 12 Terza giornata Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno (dalle ore 15)

giovedì 23 giugno

dalle ore 12 Quarti di finale Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

venerdì 24 giugno

ore 15 Prima semifinale Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

ore 17 Seconda semifinale Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

sabato 25 giugno

ore 15.30 Finale Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Atp Eastbourne 2021, finale De Minaur-Sonego: gli highlights