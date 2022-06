Dove vedere Atp Queen’s 2022, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Da oggi fino a domenica 19 giugno si disputerà il torneo Atp 500 del Queen’s che vedrà al via 32 giocatori con Ruud e Berrettini prime due teste di serie e con il tennista romano fresco vincitore a Stoccarda, grazie al successo in finale contro lo scozzese Murray. Per i colori italiani presenti anche Musetti e Sonego che esordiranno rispettivamente contro Bublik e lo stesso Murray (in dubbio per motivi fisici), mentre Berrettini (campione uscente del torneo inglese) giocherà contro il britannico Evans.

Il montepremi del torneo sarà di 2 milioni 234mila e 520 euro, con il vincitore che si porterà a casa anche i 500 punti per il ranking Atp, oltre che un assegno di 399mila e 170 euro.

Dove vedere Atp Queen’s 2022 in tv e streaming

Il torneo Atp 500 del Queen’s sarà visibile sul canale satellitare Sky che trasmetterà i match su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Tennis (ch. 205).

Per gli abbonati di Sky tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento.

Il torneo londinese sarà visibile anche in chiaro su Supertennis (bouquet Sky, canale 212) e sul digitale terrestre (ch. 64). Per chi volesse ci sarà anche la possibilità anche di seguire l’incontro in diretta streaming (gratuito) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.

Atp Queen’s, programmazione Supertennis

lunedì 13 giugno – LIVE alle ore 13:00, 15:00, e 19:00 (primo turno)

martedì 14 giugno – LIVE alle ore 13:00, 15:00 e 19:00 (primo turno)

mercoledì 15 giugno – LIVE alle ore 13:00, 15:00 e 19:00 (secondo turno)

giovedì 16 giugno – LIVE alle ore 13:00, 15:00 e 10:00 (secondo turno)

venerdì 17 giugno – LIVE alle ore 13:00, 15:00 e 19:00 (quarti di finale)

sabato 18 giugno – LIVE alle ore 14:00 e differita alle ore 19:00 (semifinali)

domenica 19 giugno – LIVE alle ore 14:30 (finale)

Atp Queen’s, programmazione Sky Sport

lunedì 13 giugno

dalle 13 alle 21 Prima giornata Sky Sport Tennis e in streaming su NOW (fino alleo 20.45 anche Sky Sport Uno)

martedì 14 giugno

dalle 13 alle 21 Seconda giornata Sky Sport Tennis e in streaming su NOW (fino alle 20.45 anche Sky Sport Uno)

mercoledì 15 giugno

dalle 13 alle 21 Terza giornata Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

giovedì 16 giugno

dalle 13 Ottavi di finale Sky Sport Tennis e in streaming su NOW (fino alle 20 anche Sky Sport Uno)

venerdì 17 giugno

ore 13 Primo quarto di finale Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

ore 15 Secondo quarto di finale Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

ore 17 Terzo quarto di finale Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

ore 19 Quarto quarto di finale Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

sabato 18 giugno

ore 14 Prima semifinale Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

ore 16 Seconda semifinale Sky Sport Tennis e in streaming su NOW (dalle 16.15 anche su Sky Sport Uno)

domenica 19 giugno

ore 14.30 Finale Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Finale Atp Queen’s 2021, Berrettini-Norrie: gli highlights