Kyrgios fuori controllo: spedisce una pallina fuori dal campo (VIDEO) e battibecca con arbitro e tifoso

Nel pomeriggio odierno Nick Kyrgios ha vinto al primo turno di Wimbledon in cinque set contro il britannico Paul Jubb (numero 219 del mondo) soffrendo più del previsto con un tennista semisconosciuto.

Purtroppo però l’australiano ha mostrato anche quest’oggi poco educazione durante l’incontro: ha cominciato solo dodici minuti scagliando la pallina fuori dal campo con un gesto di stizza, in polemica con il pubblico con il quale durante le tre ore di gioco ha battibeccato parecchio. Poi non contento si è rivolto in malo modo con il giudice di sedia, la croata Marija Cicak: “Perché lo fai? Nessuna persona oggi è venuta per vederla fare qualcosa! Nessuno! Capisce cosa intendo? Ho dei fan, ma lei non ne ha! Cosa ho fatto? Dai, andiamo. Sei una spia“.

Alla fine litigio anche con uno spettatore, reo di parlare durante lo scambio: “Non puoi decidere di parlare con me nel bel mezzo del punto quando sto per fare un rovescio, non può essere successo fratello. Possono guardare il tennis ma parlare e gridare nel mezzo del punto“.

Kyrgios, il suo gesto di stizza

Kyrgios giving it the full kyrgios today You love to see it you really do 🤣 #Wimbledon pic.twitter.com/kO1OSNQKQ6 — benslife (@benslife1) June 28, 2022