Medvedev-Van Rijthoven, dove vedere finale Atp ‘s-Hertogenbosch 2022 LIVE oggi: diretta TV e streaming gratis

La finale dell’Atp ‘s-Hertogenbosch, che assieme all’evento di Stoccarda apre la stagione su erba 2022, sarà Medvedev-Van Rijthoven. Il russo (testa di serie n°1), dopo aver ricevuto un bye all’esordio e sconfitto il qualificato francese Gilles Simon, il bielorusso Ilya Ivashka e il transalpino Adrian Mannarino, se la vedrà contro Tim Van Rijthoven nell’atto conclusivo del torneo 250 olandese. Il giocatore di casa, n°205 Atp, ha ricevuto una wild card dagli organizzatori; ha poi avuto la meglio sul qualificato australiano Matthew Ebden, lo statunitense Taylor Fritz, il francese Hugo Gaston e il canadese Félix Auger-Aliassime. Il confronto tra Medvedev e Van Rijthoven è un inedito, non essendoci alcun precedente tra i due.

Il tennista originario di Mosca, durante questa stagione, ha raggiunto la finale all’Australian Open e la semifinale ad Acapulco. Per quanto riguarda gli altri tornei importanti ha centrato il terzo turno nel Masters 1000 di Indian Wells e i quarti di finale in quello di Miami. Il nativo di Roosendaal, invece, ha nella finale conquistata al Challenger di Forlì 4 e la semifinale in quello di Forlì 5 i migliori risultati di questo inizio di 2022. Per Medvedev si tratta della ventitreesima finale a livello Atp (bilancio di 13 vittorie e 10 sconfitte); Van Rijthoven, invece, è all’esordio in una finale del circuito maggiore.

Medvedev-Van Rijthoven, Atp ‘s-Hertogenbosch 2022: dove vedere e orario della finale

L’incontro è visibile in diretta tv esclusiva su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 della piattaforma satellitare Sky. Inoltre c’è la possibilità di seguirlo in live streaming sul sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) o tramite le piattaforme SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). E’ in programma oggi domenica 12 giugno, come secondo match sul Centre Court, non prima delle 14.30 (al termine della finale femminile).

Medvedev-Van Rijthoven: i precedenti

Confronto inedito