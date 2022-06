Nadal-F. Cerundolo, streaming Supertennis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Wimbledon

Oggi pomeriggio non prima delle ore 15.45 sul campo Centrale si disputerà il match Nadal-F. Cerundolo, valevole per il primo turno di Wimbledon con il tennista spagnolo che dopo aver vinto i primi due Slam stagionali (Melbourne e Parigi), cerca qui a Londra il terzo successo dell’anno che avrebbe del clamoroso visto che le non perfette condizioni fisiche, dopo un Roland Garros molto impegnativo.

L’avversario odierno, non dovrebbe essere dei più pericolosi sull’erba, con l’argentino (numero 41 del mondo) che per la prima volta è riuscito ad entrare nel main draw londinese. Sarà il primo scontro diretto tra i due e chi avrà la meglio, nel secondo turno (in programma giovedì 30) sfiderà il vincente della sfida tra lo statunitense Querrey e il lituano Berankis.

Dove vedere Nadal-F. Cerundolo in tv e streaming

Il match tra Nadal-F. Cerundolo, sarà visibile sul canale satellitare Sky, e più precisamente su Sky Sport Tennis (canale 205 del decoder) e Sky Sport Wimbledon 1 (ch.252). Un’alta modalità per seguire l’incontro è tutto il torneo sarà quella tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari dell’ abbonamento, senza dimenticare l’opzione su NOW TV. Purtroppo non è disponibile né lo streaming gratis, né la diretta tv in chiaro sul canale Supertennis, che però ogni sera farà vedere un match in differita alle ore 21.

Wimbledon 2018, Nadal-Del Potro: gli highlights