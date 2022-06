Nadal-Ruud, streaming e diretta tv in chiaro Mediaset? Dove vedere finale Roland Garros

Domani pomeriggio alle ore 15 (campo Philippe-Chatrier) si disputerà il match Nadal-Ruud, valevole per la finale del Roland Garros, con i due tennisti rispettivamente testa di serie numero 5 e 8.

Lo spagnolo, che in semifinale ha beneficiato del ritiro di Zverev (brutto infortunio alla caviglia), cerca il suo quattordicesimo successo sulla terra parigina, mentre il norvegese, alla sua prima finale di uno Slam, vorrà sovvertire il pronostico che lo vede partire sfavorito. Sarà la prima sfida tra i due, visto che fino ad ora non si sono mai incrociati e chi avrà la meglio si intascherà € 2.200.000 più i 2000 punti per il ranking Atp; al perdente invece andranno € 1.100.000 e 1100 punti.

Dove vedere Nadal-Ruud in tv e streaming

Il match di semifinale Nadal-Ruud sarà visibile su Eurosport (canale 210 del decoder Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di abbonamento previste). L’incontro potrà essere visto sempre in streaming, anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport. L’incontro sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport. Attiva il tuo abbonamento a 9.99€/mese.

Ruud, l’intervista