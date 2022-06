Sonego-Gaston, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere 2° turno Wimbledon

Oggi pomeriggio si disputerà il match Sonego-Gaston, valevole per il secondo turno del torneo di Wimbledon; all’esordio il tennista azzurro ha sconfitto lo statunitense Kudla in cinque set, mentre il francese ha avuto la meglio dell’australiano Popyrin sempre in cinque parziali.

Tra i due tennisti ci sono due precedenti, ambedue vinti sul cemento dal torinese: il primo nel 2021 a Montpellier, il secondo in questa stagione a Sydney. Chi avrà la meglio, sfiderà al terzo turno (sabato 2 luglio) il vincente della sfida che vedrà opposti lo spagnolo Nadal e il lituano Berankis.

Dove vedere Sonego-Gaston in tv e streaming

Il match tra Sonego-Gaston, sarà visibile sul canale satellitare Sky, e più precisamente su Sky Sport Tennis (canale 205 del decoder) e Sky Sport (ch. 255) Un’alta modalità per seguire l’incontro e tutto il torneo sarà quella tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari dell’ abbonamento, senza dimenticare l’opzione su NOW TV. Purtroppo non è disponibile né lo streaming gratis, né la diretta tv in chiaro sul canale Supertennis, che però ogni sera farà vedere un match in differita alle ore 21.

Atp Montpellier 2021, Sonego-Gaston: gli highlights