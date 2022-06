Tennis, Griekspoor-Fognini in tv e streaming gratis: dove vedere Wimbledon 2022 primo turno

TORNEO DI WIMBLEDON, DOVE VEDERE GRIEKSPOOR-FOGNINI TV E STREAMING – Sta finalmente per prendere il via il Torneo di Wimbledon, nell’anno del 100° anniversario del torneo. Il grande favorito è sicuramente Rafa Nadal, che punta anche al Grande Slam visto che si è già portato a casa gli Australian Open e il Roland Garros: gli italiani, però, puntano a fare bene. Da Berrettini, finalista dell’anno scorso contro Djokovic, a Sinner, c’è tanta voglia di migliorare sempre di più. Anche Fognini vuole tenere alto il tricolore: per lui, il primo turno a Wimbledon sarà contro l’olandese Griekspoor.

Dove vedere Griekspoor-Fognini tv e streaming gratis, primo turno Wimbledon 2022

Il torneo di Wimbledon 2022, centesima edizione, sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport Tennis. Per assistere al match di Fognini, così come a tutti gli altri match del terzo slam della stagione, sarà dunque necessario abbonarsi al servizio satellitare. In streaming, invece, sarà possibile guardare le gare di Wimbledon sia su Sky Go che su NOWTv.