Trevisan-Gauff, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere semifinale Roland Garros

Giovedì 2 giugno alle ore 15 (campo Philippe-Chatrier) si disputerà il match Trevisan-Gauff, valevole per la semifinale del Roland Garros, in corso di svolgimento a Parigi.

Per la tennista toscana continua il grandissimo momento e dopo aver vinto il suo primo torneo Wta sulla terra rossa di Rabat (Marocco), è riuscita ad arrivare anche al penultimo atto dello Slam francese, con una striscia aperta di dieci vittorie consecutive e con un parziale di 18 set vinti contro uno solo perso (quello al tiebreak dei quarti di finale contro la canadese Fernandez).

L’avversario della Trevisan, sarà di quelli molto difficili da battere, visto che la diciottenne tennista statunitense (numero 18 del seeding e 23 del ranking mondiale) non ha perso nemmeno un set e sta dimostrando di essere in ottima forma, ribaltando la prima parte di stagione avara di soddisfazioni con il miglior risultato ottenuto al torneo in Qatar (quarti di finale).

Nell’edizione del torneo parigino del 2020 le due tenniste si affrontarono al secondo turno, con successo dell’azzurra (7-5 al terzo set), che riuscì ad arrivare fino ai quarti (ko contro la polacca Swiatek) partendo dalle Qualificazioni.

Dove vedere Trevisan-Gauff in tv e streaming

Il match di semifinale Trevisan-Gauff sarà visibile su Eurosport (canale 210 del decoder Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di abbonamento previste). L’incontro potrà essere visto sempre in streaming, anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport. L’incontro sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport. Attiva il tuo abbonamento a 9.99€/mese.

Roland Garros 2022, Trevisan-Gauff: gli highlights