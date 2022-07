Djokovic-Kyrgios, dove vedere finale Wimbledon 2022 LIVE oggi: diretta TV, streaming e orario

La finale del Torneo di Wimbledon, terzo torneo del Grande Slam 2022, sarà Djokovic-Kyrgios. Il serbo (testa di serie n°1), dopo aver sconfitto il coreano Soonwoo Kwon, l’australiano Thanasi Kokkinakis, il connazionale Miomir Kecmanovic, la wild card olandese Tim Van Rijthoven, l’italiano Jannik Sinner e il britannico Cameron Norrie, se la vedrà contro Nick Kyrgios nella finale del Major britannico.

L’australiano, n°40 Atp, ha avuto la meglio sulla wild card britannica Paul Jubb, il serbo Filip Krajinovic, il greco Stefanos Tsitsipas, lo statunitense Brandon Nakashima e il cileno Cristian Garin; oltre a ciò ha usufruito del ritiro dello spagnolo Rafael Nadal (avvenuto prima di disputare la semifinale). Il confronto tra Novak Djokovic e Kyrgios è al suo terzo atto, con quest’ultimo che si è imposto in entrambi i precedenti.

Il nativo di Belgrado, durante questa stagione, ha ottenuto il titolo nel Masters 1000 di Roma (battendo in finale il greco Stefanos Tsitsipas) e ciò rappresenta il suo piazzamento più importante. Negli altri tornei ha raggiunto la semifinale nel 1000 di Madrid e la finale nella capitale serba (persa contro il russo Andrey Rublev). Oltre a ciò vanta i quarti di finale a Dubai e al Roland Garros e un secondo turno nel 1000 di Montecarlo. Il nativo di Canberra, invece, ha nelle semifinali centrate a Houston e Halle, oltre ai quarti di finale di Indian Wells, i risultati più importanti di questo suo 2022. Per Djokovic si tratta della trentaduesima finale a livello Slam (bilancio di 20 vittorie e 11 sconfitte); Kyrgios, invece, è all’esordio in un atto conclusivo di un Major.

Djokovic-Kyrgios, Wimbledon 2022: dove vedere e orario della finale

L’incontro è visibile in diretta tv esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go, Now TV e Tennis TV. E’ in programma oggi domenica 10 luglio, come primo match sul Centre Court a partire dalle 15.00 italiane (14.00 locali).

Djokovic-Kyrgios: i precedenti

Indian Wells 2017 – Cemento – Quarto turno – KYRGIOS b. Djokovic 6-4 7-6(3)

Acapulco 2017 – Cemento – Quarti di finale – KYRGIOS b. Djokovic 7-6(9) 7-5