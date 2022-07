Dove vedere Atp Bastad 2022, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Da oggi fino a domenica 17 luglio sarà in programma il torneo Atp 250 di Bastad (terra rossa) che vedrà al via 28 giocatori con le prime quattro teste di serie che inizieranno il loro percorso dal secondo turno grazie al Bye a loro disposizione. Due i tennisti azzurri nel main draw, ovvero Sonego e Musetti che esordiranno rispettivamente contro il russo Karatsev e serbo Djere, mentre Fognini quest’oggi sarà impegnato nel secondo ed ultimo turno di qualificazione contro lo svizzero Huesler.

Il montepremi del torneo corrisponde a 597.900 euro, di cui 81.310 destinati al vincitore, con l’aggiunta di 250 punti del ranking maschile; nella passata edizione a trionfare nella città svedese fu il norvegese Ruud, grazie alla vittoria in finale contro l’argentino Coria con un doppio 6-3.

Dove vedere Atp Bastad 2022 in tv e streaming

Il torneo Atp 250 di Bastad sarà visibile in diretta e in chiaro sul canale Supertennis, presente sul bouquet Sky sul canale 212 del decoder e sul digitale terrestre al canale 64. Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire tutto il torneo in diretta streaming (gratuito), cliccando il sito www.supertennis.tv., oppure tramite la piattaforma Supertennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT).

Atp Bastad 2022, programmazione Supertennis

Lunedì 11 luglio: LIVE alle ore 13:00, 15:00 e 17:00

Martedì 12 luglio: LIVE alle ore 11:00, 13:00; 15:00 e 17:00 (primo turno)

Mercoledì 13 luglio: LIVE alle ore 11:00, 13:00, 15:00 e 17:00 (secondo turno)

Giovedì 14 luglio: LIVE alle ore 11:00, 13:00, 15:00 e 17:00 (secondo turno)

Venerdì 15 luglio: LIVE alle ore 11:00, 13:00, 15:00 e 17:00 (quarti di finale)

Sabato 16 luglio: LIVE alle ore 13:00 e 15:00 (semifinali)

Domenica 17 luglio: LIVE alle ore 14:00 (finale)

Atp Bastad 2022, il tabellone

(1) Ruud bye

F. Cerundolo vs (Q)

Sonego vs Karatsev

(6) Basilashvili vs Gaston

(3) Schwartzman bye

(WC) E. Ymer vs Altmaier

Ramos-Vinolas vs (Q)

(5) Carreno Busta vs (WC) Wawrinka

(8) Baez vs Rinderknech

Davidovich Fokina vs J. Sousa

Ruusuvuori vs (PR) Thiem

(4) Roberto Bautista Agut bye

(7) Rune vs (Q)

(WC) Musetti vs Djere

Coria vs (Q)

(2) Rublev bye