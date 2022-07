Musetti-Alcaraz, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere finale Atp Amburgo

Oggi pomeriggio alle ore 15 si disputerà il match Musetti-Alcaraz, valevole per la finale del torneo Atp 500 di Amburgo (terra battuta) che si preannuncia molto interessante. Nelle semifinali giocate ieri, l’azzurro ha sconfitto l’argentino F. Cerundolo 6-3, 7-6, mentre lo spagnolo (numero 1 del seeding) ha avuto la meglio sullo slovacco Molcan 7-6, 6-1.

Quello odierno sarò il primo confronto diretto tra i due e chi riuscire a prevalere, oltre a conquistare i 500 punti per il ranking Atp, incasserà un assegno di € 331.125 (allo sconfitto invece andranno € 178.170 e 300 punti).

Dove vedere Musetti-Alcaraz in tv e streaming

La finale del torneo Atp di Amburgo tra Musetti-Alcaraz sarà visibile in diretta e in chiaro sul canale Supertennis, presente sul bouquet Sky sul canale 212 del decoder e sul digitale terrestre al canale 64. Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire la sfida in diretta streaming (gratuito), cliccando il sito www.supertennis.tv, oppure tramite la piattaforma Supertennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT).

Musetti-F. Cerundolo e Alcaraz-Molcan: gli highlights