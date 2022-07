Nadal-Fritz, dove vedere Wimbledon 2022 LIVE oggi: diretta TV, streaming e orario

Rafael Nadal prosegue il suo cammino nel Torneo di Wimbledon, terzo torneo del Grande Slam 2022. Lo spagnolo (testa di serie n°2), dopo aver sconfitto l’argentino Francisco Cerundolo, il lituano Ricardas Berankis, l’italiano Lorenzo Sonego e l’olandese Botic Van De Zandschulp, se la vedrà contro Taylor Fritz nei quarti di finale del Major britannico. Lo statunitense, n°11 del seeding, ha avuto la meglio sull’italiano Lorenzo Musetti, la wild card britannica Alastair Gray, lo slovacco Alex Molcan e il qualificato australiano Jason Kubler. Il confronto Nadal-Fritz è al suo terzo atto, con il bilancio dei precedenti in perfetta parità: 1-1.

Il tennista di Manacor, in questa stagione, ha vinto l’Atp Melbourne, l’Australian Open, il Roland Garros e ad Acapulco come migliori piazzamenti. Negli altri tornei importanti è arrivato in finale nel Masters 1000 di Indian Wells (sconfitto proprio da Fritz), ai quarti in quello di Madrid e al terzo turno in quello di Roma. Il nativo di Rancho Santa Fe, invece, ha nei titoli conquistati a Indian Wells ed Eastbourne (battendo in finale il connazionale Maxime Cressy) i migliori risultati del suo 2022.

Nadal-Fritz, Wimbledon 2022: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta tv esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go, Now TV e Tennis TV. E’ in programma oggi mercoledì 6 luglio, come secondo match sul Centre Court a partire dalle 14.30 italiane (al termine di Halep-Anisimova).

Nadal-Fritz: i precedenti

Indian Wells 2022 – Cemento – Finale – FRITZ b. Nadal 6-3 7-6(5)

Acapulco 2020 – Cemento – Finale – NADAL b. Fritz 6-3 6-2