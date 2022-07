Sinner-Isner, dove vedere Wimbledon 2022 LIVE oggi: diretta TV, streaming e orario

Jannik Sinner prosegue il suo cammino nel Torneo di Wimbledon, terzo torneo del Grande Slam 2022. L’azzurro (testa di serie n°10), dopo aver sconfitto la wild card svizzera Stan Wawrinka e lo svedese Mikael Ymer, se la vedrà contro John Isner nel terzo turno del Major britannico. Lo statunitense, n°20 del seeding, ha avuto la meglio sul qualificato francese Enzo Couacaud e il britannico Andy Murray. Il confronto Sinner-Isner è al suo terzo atto, con il bilancio dei precedenti in perfetta parità: 1-1.

Il tennista altoatesino, in questa stagione, ha raggiunto i quarti di finale all’Australian Open, a Dubai, Miami, Montecarlo e Roma come migliori piazzamenti; oltre a ciò, vanta anche un quarto turno a Indian Wells e al Roland Garros (in entrambi i casi si è poi dovuto ritirare) e il terzo turno di Madrid. Il nativo di Greensboro (North Carolina), invece, ha nella finale persa a Houston (contro il connazionale Reilly Opelka) e la semifinale centrata a Dallas i risultati più importanti del suo 2022.

Sinner-Isner, Wimbledon 2022: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta tv esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go, Now TV e Tennis TV. E’ in programma oggi venerdì 1 luglio, come terzo match sul Court 2 a partire dalle 12.00 italiane (al termine di Sakkari-Maria).

Sinner-Isner: i precedenti

Finali Coppa Davis 2021 – Cemento indoor – Round Robin – SINNER b. Isner 6-2 6-0

Indian Wells 2021 – Cemento – Secondo turno – SINNER b. Isner W/O

Cincinnati 2021 – Cemento – Secondo turno – ISNER b. Sinner 5-7 7-6(4) 6-4