Sonego-Karatsev, streaming gratis e diretta TV Supertennis o Sky? Dove veder Atp Bastad

Questa mattina alle ore 11 si disputerà il match Sonego-Karatsev, valevole per il primo turno del torneo Atp 250 di Bastad (terra battuta);

Sono due i precedenti tra l’azzurro e il russo, vinti entrambi da quest’ultimo sempre in tre set: il primo a Dubai (2021) e il secondo a Sydney (2022); chi avrà la meglio, al secondo turno sfiderà il vincente dell’altro incontro che vedrà opposti il francese Gaston e il moldavo Basilashvili.

Dove vedere Sonego-Karatsev in tv e streaming

Il match tra Sonego-Karatsev sarà visibile in diretta e in chiaro sul canale Supertennis, presente sul bouquet Sky sul canale 212 del decoder e sul digitale terrestre al canale 64. Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire tutto il torneo in diretta streaming (gratuito), cliccando il sito www.supertennis.tv, oppure tramite la piattaforma Supertennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT).