Sonego-Nadal, dove vedere Wimbledon 2022 LIVE oggi: diretta TV, streaming e orario

Lorenzo Sonego continua il suo percorso nel Torneo di Wimbledon, terzo torneo del Grande Slam 2022. L’azzurro (testa di serie n°27), dopo aver sconfitto lo statunitense Denis Kudla e il francese Hugo Gaston, se la vedrà contro Rafael Nadal nel terzo turno del Major britannico. Lo spagnolo, n°2 del seeding, ha avuto la meglio sull’argentino Francisco Cerundolo e il lituano Ricardas Berankis. Il confronto Sonego-Nadal è un inedito, non essendoci alcun precedente tra i due.

Il tennista di Torino, in questa stagione, ha raggiunto la semifinale a Buenos Aires e i quarti di finale a Sydney, Cordoba e Stoccarda come migliori piazzamenti. Per quanto riguarda i tornei più importanti è arrivato al terzo turno dell’Australian Open e del Roland Garros; non è andato oltre il secondo nei 1000 di Indian Wells, Miami e Montecarlo e il primo in quelli di Madrid e a Roma. Il nativo di Manacor, invece, ha vinto l’Atp Melbourne, lo Slam australiano, l’Open di Francia e ad Acapulco; oltre a ciò ha raggiunto la finale nel Masters 1000 di Indian Wells (persa contro lo statunitense Taylor Fritz) in questo suo 2022.

Sonego-Nadal, Wimbledon 2022: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta tv esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go, Now TV e Tennis TV. E’ in programma oggi sabato 2 luglio, come terzo match sul Centre Court a partire dalle 14.30 italiane (al termine di Badosa-Kvitova).

Sonego-Nadal: i precedenti

Confronto inedito