Berrettini-Tiafoe streaming e diretta TV Supertennis o Sky? Dove vedere Masters 1000 Cincinnati

Oggi 15 agosto si disputerà il match Berrettini-Tiafoe, valevole per il primo turno del Masters 1000 di Cincinnati al “Lindner Family Tennis Center” di Mason (Ohio) con il tennista romano che vorrà riscattare la sconfitta al primo turno a Montreal per opera dello spagnolo Carreno Busta per 6-3, 6-2; lo statunitense invece in terra canadese è stato eliminato al secondo turno dal connazionale Fritz in tre set.

L’unico precedente tra i due risale agli Internazionali di Roma 2018, quando l’azzurro si impose al primo turno per 6-3, 7-6; chi avrà la meglio al secondo turno sfiderà il vincente dell’incontro tra il russo Khachanov e lo statunitense Korda.

Dove vedere Berrettini-Tiafoe in tv e streaming

La sfida tra Berrettini-Tiafoe sarà visibile su Sky Sport Tennis (ch.205). Per gli abbonati di Sky tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento. Non è prevista nè la diretta, nè lo streaming gratuito.

