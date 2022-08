La finale dell’Atp Winston Salem 2022, unico evento protagonista in questa settimana di tennis maschile, sarà Djere-Mannarino. Il serbo (n°89 Atp), dopo aver sconfitto il belga David Goffin, il portoghese Joao Sousa, il qualificato australiano Jason Kubler, il francese Richard Gasquet e il qualificato svizzero Marc-Andrea Huesler, se la vedrà contro Adrian Mannarino in questo ultimo atto del 250 statunitense. Il francese, n°65, ha avuto la meglio sul qualificato australiano Christopher O’Connell, il finlandese Emil Ruusuvuori, lo spagnolo Albert Ramos Viñolas, lo statunitense Maxime Cressy e l’olandese Botic Van De Zandschulp. Il confronto tra Laslo Djere e Djere è un inedito, non essendoci alcun precedente tra i due.

Il tennista originario di Senta, in questa stagione, ha nella semifinale conquistata a Marrakech e i quarti di finali di Adelaide e Båstad i migliori piazzamenti. Per quanto riguarda i tornei maggiori non è andato oltre il primo turno all’Australian Open, a Wimbledon e nel Masters 1000 di Miami; ha raggiunto il secondo turno al Roland Garros e nei 1000 di Indian Wells e Roma e il terzo in quello di Montecarlo. Il nativo di Soisy-Sous-Montmorency, invece, ha nella semifinale centrata a ‘s-Hertogenbosch il suo risultato più importante del 2022; inoltre si è spinto sino ai quarti a Montpellier, Dallas, Delray Beach e Atlanta. Per Djere si tratta della 4ª finale a livello Atp (due successi e una sconfitta); Mannarino, invece, è alla sua undicesima (una vinta e ben nove perse).

Djere-Mannarino, Atp Winston Salem 2022: dove vedere e orario della finale

L’incontro è visibile in diretta esclusiva su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 della piattaforma satellitare Sky. Inoltre c’è la possibilità di seguirlo in live streaming sul sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) o tramite le piattaforme SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). E’ in programma oggi sabato 27 agosto, come secondo match sullo Stadium, non prima delle 23.00 italiane (al termine della finale di doppio).

Djere-Mannarino: i precedenti

Confronto inedito