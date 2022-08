Nick Kyrgios prosegue il suo cammino all’US Open, quarto e ultimo Slam del 2022. L’azzurro (testa di serie n°23), dopo aver sconfitto il connazionale Thanasi Kokkinakis, se la vedrà contro Benjamin Bonzi nel secondo turno del Major statunitense. Il francese, n°50 Atp, ha avuto la meglio sul connazionale e wild card Ugo Humbert. Il confronto Kyrgios-Bonzi è un inedito, non essendoci alcun precedente tra i due.

Il tennista originario di Canberra, in questa stagione, ha nella vittoria conseguita a Washington (battendo nell’atto conclusivo il giapponese Yoshihito Nishioka) il suo miglior piazzamento. Per quanto riguarda i tornei maggiori ha raggiunto la finale a Wimbledon (persa contro il serbo Novak Djokovic), il secondo turno all’Australian Open e nel Masters 1000 di Cincinnati, i quarti di finale in quelli di Indian Wells e Montréal e il quarto turno in quello di Miami. Il nativo di Nîmes, invece, ha nelle semifinali centrate a Marsiglia e Maiorca e le vittorie nei Challenger di Cherbourg e Aix-en-Provence i migliori risultati del suo 2022; vanta anche i quarti ottenuti nel Challenger di Bordeaux, a Stoccarda, Newport e Winston Salem.

Kyrgios-Bonzi, US Open 2022: dove vedere e orario

L’incontro è trasmesso in diretta esclusiva da Eurosport, presente sia sulla piattaforma satellitare Sky che in quelle di live streaming, come Discovery+, Eurosport Player, DAZN, Sky Go e NOW TV. E’ in programma oggi mercoledì 31 agosto, come terzo match sul Louis Armstrong Stadium a partire dalle 17.00 italiane (al termine di Keys-Giorgi).

Kyrgios-Bonzi: i precedenti

Confronto inedito