Kyrgios-De Minaur, dove vedere Atp Montreal 2022 LIVE oggi: diretta TV, streaming e orario

Nick Kyrgios prosegue il suo cammino nell’Atp Montréal 2022, unico evento protagonista in questa settimana di tennis maschile. L’australiano (n°37 Atp), dopo aver avuto la meglio sull’argentino Sebastian Baez e il russo Daniil Medvedev, se la vedrà contro Alex De Minaur nel terzo turno del Masters 1000 canadese. L’australiano, n°21, ha avuto la meglio sul canadese Denis Shapovalov e il bulgaro Grigor Dimitrov. Il confronto Kyrgios-De Minaur è un inedito, non essendoci alcun precedente tra i due.

Il tennista originario di Canberra, in questa stagione, ha nella vittoria conseguita a Washington (battendo nell’atto conclusivo il giapponese Yoshihito Nishioka) il suo miglior piazzamento. Per quanto riguarda gli altri tornei maggiori ha raggiunto la finale a Wimbledon (persa contro il serbo Novak Djokovic), il secondo turno all’Australian Open, i quarti di finale nel Masters 1000 di Indian Wells e gli ottavi in quello di Miami. Il nativo di Sydney, invece, ha nel titolo conquistato ad Atlanta il risultato più importante di questo suo 2022; oltre a ciò vanta le semifinali centrate a Barcellona, Lione ed Eastbourne.

Kyrgios-De Minaur, Atp Montréal 2022: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta tv esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go, Now TV e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). E’ in programma oggi giovedì 11 agosto, con orario ancora da definire.

Kyrgios-De Minaur: i precedenti

Confronto inedito