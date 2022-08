Dove vedere Masters 1000 Montreal: streaming e diretta tv Supertennis o Sky Sport?

Da lunedì 8 a domenica 14 agosto si disputerà il Masters 1000 di Montreal sul cemento dell’Aviva Centre che vedrà l’assenza di Djokovic, Nadal e Zverev e con Medvedev e Alcaraz prime due teste di serie.

Per i colori azzurri presenti Sinner (numero 7 del seeding) e Berrettini (numero 12) con i due che potrebbero incontrarsi agli ottavi di finale, mentre nel tabellone delle Qualificazioni presenti Fognini e Marcora.

Ricordiamo che le prime otto teste di serie grazie al Bye a disposizione, esordiranno direttamente al secondo turno; il montepremi del torneo sarà di 5 milioni e 793mila 820 euro, dei quali 894mila e 796 euro andranno al vincitore, con l’aggiunta di 1000 punti nel ranking Atp.

Dove vedere Masters 1000 Montreal in tv e streaming

Il torneo canadese si potrà seguire sui canali Sky Sport Uno (ch. 201 e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Tennis (ch.205). Per gli abbonati di Sky tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Programmazione Sky Sport

LUNEDI’ 8 AGOSTO

Primo turno – LIVE dalle 18:00 alle 04:00 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

MARTEDI’ 9 AGOSTO

Primo turno – LIVE dalle 18:00 alle 04:00 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

MERCOLEDI’ 10 AGOSTO

Secondo turno – LIVE dalle 18:00 alle 04:00 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

GIOVEDI’ 11 AGOSTO

Terzo turno – LIVE dalle 18:00 alle 04:00 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

VENERDI’ 12 AGOSTO

Quarti di finale – LIVE dalle 18:00 e dalle 00:30 su Sky Sport Tennis

SABATO 13 AGOSTO

Semifinali – LIVE dalle 18:00 e dalle 00:00 su Sky Sport Tennis

DOMENICA 14 AGOSTO

Finale – LIVE dalle 19:30 su Sky Sport Tennis

Masters 1000 Montreal, tabellone

(1) Medvedev bye

Baez vs Kyrgios

Shapovalov vs De Minaur

(WC) Galarneau vs (16) Dimitrov

(12) Schwartzman vs Davidovich Fokina

Goffin vs Ramos-Vinolas

Wawrinka vs Ruusuvuori

(8) Hurkacz bye

(4) Ruud bye

Molcan vs McDonald

Bublik vs Brooksby

Q vs (15) Bautista Agut

(9) Norrie vs Nakashima

Kecmanovic vs Van de Zandschulp

Q vs Q

(6) Auger-Aliassime bye

(7) Sinner bye

Q vs Q

Q vs Rune

Carreno Busta vs (11) Berrettini

(14) Opelka vs Monfils

Karatsev vs Cressy

Q vs Q

(3) Tsitsipas bye

(5) Rublev bye

Krajinovic vs Evans

Tiafoe vs Bonzi

Murray vs (10) Fritz

(13) Cilic vs Coric

F. Cerundolo vs Khachanov

(WC) Pospisil vs Paul

(2) Alcaraz bye