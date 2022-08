Kyrgios-Nishioka, dove vedere finale Atp Washington 2022 LIVE oggi: diretta TV e streaming gratis

La finale dell’Atp Washington 2022, protagonista assieme all’evento di Los Cabos in questa settimana, sarà Kyrgios-Nishioka. L’australiano (n°63 Atp), dopo aver sconfitto gli statunitensi Marcos Giron, Tommy Paul, Reilly Opelka, Frances Tiafoe e lo svedese Mikael Ymer, se la vedrà contro Yoshihito Nishioka nell’atto conclusivo del torneo 500 americano. Il giapponese, n°96, ha avuto la meglio sullo statunitense Jenson Brooksby, l’australiano Alex De Minaur, il russo Karen Khachanov, il britannico Daniel Evans e infine un altro russo, Andrey Rublev. Il confronto tra Nick Kyrgios e Nishioka è al suo quarto atto, con il primo che si è imposto in tutti e tre i precedenti.

Il tennista originario di Canberra, in questa stagione, ha nella finale centrata a Wimbledon (persa contro il serbo Novak Djokovic) il suo miglior piazzamento. Per quanto riguarda gli altri tornei maggiori ha raggiunto il secondo turno all’Australian Open, i quarti di finale nel Masters 1000 di Indian Wells e gli ottavi in quello di Miami. Il nativo di Tsu, invece, ha vinto il Challenger di Columbus e ciò rappresenta il miglior risultato del suo 2022. Per Kyrgios si tratta dell’undicesima finale a livello Atp (bilancio di 6 vittorie e 4 sconfitte); Nishioka, invece, è alla sua terza (una vinta e una persa).

Kyrgios-Nishioka, Atp Washington 2022: dove vedere e orario della finale

L’incontro è visibile in diretta tv esclusiva su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 della piattaforma satellitare Sky. Inoltre c’è la possibilità di seguirlo in live streaming sul sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) o tramite le piattaforme SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). E’ in programma oggi domenica 7 agosto, come secondo match sullo Stadium, non prima delle 23.00 italiane (le 17.00 locali, al termine della finale femminile).

Kyrgios-Nishioka: i precedenti

Washington 2019 – Cemento – Terzo turno – KYRGIOS b. Nishioka 6-2 7-5

Tokyo 2018 – Cemento indoor – Primo turno – KYRGIOS b. Nishioka 7-5 7-6(3)

Atlanta 2016 – Cemento – Semifinale – KYRGIOS b. Nishioka 6-3 3-6 6-3