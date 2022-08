Medvedev-Kyrgios, dove vedere Atp Montreal 2022 LIVE oggi: diretta TV, streaming e orario

Daniil Medvedev inizia il suo cammino nell’Atp Montréal 2022, unico evento protagonista in questa settimana di tennis maschile. Il russo (testa di serie n°1), dopo aver ricevuto un bye all’esordio, se la vedrà contro Nick Kyrgios nel secondo turno del Masters 1000 canadese. L’australiano, n°37 Atp, ha avuto la meglio sull’argentino Sebastian Baez. Il confronto Medvedev-Kyrgios è al suo secondo atto, con l’italiano che si è imposto nell’unico precedente.

Il tennista originario di Mosca, in questa stagione, ha nella vittoria a Los Cabos e nelle finali centrate all’Australian Open, a ‘s-Hertogenbosch e ad Halle i suoi migliori piazzamenti. Per quanto riguarda gli altri tornei più importanti ha centrato il quarto turno al Roland Garros e il terzo nel Masters 1000 di Indian Wells e i quarti di finale in quello di Miami. Il nativo di Canberra, invece, ha nel successo a Washington e nell’ultimo atto centrato ai “Championships” i risultati più importanti del suo 2022.

Medvedev-Kyrgios, Atp Montréal 2022: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta tv sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go, Now TV e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). E’ in programma oggi mercoledì 10 agosto, come secondo match sul Court Central, non prima delle 19.00 italiane (13.00 locali, al termine di Paul-Alcaraz).

Medvedev-Kyrgios: i precedenti

Australian Open 2022 – Cemento – Secondo turno – MEDVEDEV b. Kyrgios 7-6(1) 6-4 4-6 6-2