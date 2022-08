Medvedev-Norrie, dove vedere Atp Los Cabos 2022 LIVE oggi: diretta TV in chiaro e streaming

La finale dell’Atp Los Cabos 2022, protagonista assieme all’evento di Washington D.C. in questa settimana, sarà Medvedev-Norrie. Il russo (testa di serie n°1), dopo aver ricevuto un bye all’esordio e sconfitto il qualificato australiano Rinky Hijikata, il lituano Ricardas Berankis e il serbo Miomir Kecmanovic, se la vedrà contro Cameron Norrie nell’atto conclusivo del torneo 250 messicano. Il britannico, n°3 del seeding, ha avuto la meglio sul taiwanese Chun-Hsin Tseng, il moldavo Radu Albot e il canadese Félix Auger-Aliassime (dopo il bye del primo turno). Il confronto tra Daniil Medvedev e Norrie è al suo secondo atto, con il primo che si è imposto nell’unico precedente.

Il tennista originario di Mosca, in questa stagione, ha nelle finali centrate all’Australian Open, a ‘s-Hertogenbosch e ad Halle come migliori piazzamenti. Per quanto riguarda gli altri tornei più importanti ha centrato il quarto turno al Roland Garros e il terzo nel Masters 1000 di Indian Wells e i quarti di finale in quello di Miami. Il nativo di Johannesburg, invece, ha vinto a Delray Beach (battendo lo statunitense Reilly Opelka) e Lione (contro lo slovacco Alex Molcan). Questi due successi sono i migliori risultati del suo 2022. Per Medvedev si tratta della venticinquesima finale a livello Atp (bilancio di 13 vittorie e 12 sconfitte); Norrie, invece, è alla sua undicesima (quattro vinte e sei perse).

Medvedev-Norrie, Atp Los Cabos 2022: dove vedere e orario della finale

L’incontro è visibile in diretta tv esclusiva su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 della piattaforma satellitare Sky. Inoltre c’è la possibilità di seguirlo in live streaming sul sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) o tramite le piattaforme SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). E’ in programma oggi domenica 7 agosto, come secondo match sullo Stadium CSC, non prima delle 04.00 italiane (le 20.00 locali di sabato 6 agosto, al termine della finale di doppio).

Medvedev-Norrie: i precedenti

Shanghai 2019 – Cemento – Secondo turno – MEDVEDEV b. Norrie 6-3 6-1