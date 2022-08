Musetti-Gasquet, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Atp Winston-Salem

Questa notte alle ore 2.20 (in Italia, le 20.20 locali) si disputerà il match Musetti-Gasquet, valevole per il secondo turno del torneo Atp 250 di Winston-Salem (Carolina del Nord) che si sta disputando sui campi in cemento della “Wake Forest University”.

Il tennista azzurro in quanto testa di serie numero 5 ha saltato il primo turno grazie al Bye a sua disposizione, mentre il francese ha sconfitto all’esordio il polacco Majchrzak, con quest’ultimo costretto al ritiro per infortunio all’inizio del terzo set. Sarà il primo confronto diretto tra l’italiano e il francese.

Dove vedere Musetti-Gasquet in tv e streaming

Il match di secondo turno del torneo Atp 250 di Winston-Salem tra Musetti-Gasquet sarà visibile in diretta e in chiaro sul canale Supertennis, presente sul bouquet Sky sul canale 212 del decoder e sul digitale terrestre al canale 64. Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire la sfida in diretta streaming (gratuito), cliccando il sito www.supertennis.tv, oppure tramite la piattaforma Supertennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT).

