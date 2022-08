Stan Wawrinka inizia il suo cammino nell’Atp Cincinnati 2022, unico evento protagonista in questa settimana di tennis maschile. Lo svizzero (n°306 Atp), dopo esser entrato nel tabellone principale tramite il ranking protetto, se la vedrà contro Andy Murray nel turno d’esordio del Masters 1000 statunitense. Il britannico, n°47, è reduce dalla sconfitta al primo turno dell’Atp Montréal (come il suo avversario). Il confronto Wawrinka-Murray è al suo ventiduesimo atto, con lo scozzese in vantaggio per 12-9 nei precedenti.

Il tennista originario di Losanna, in questa stagione, ha negli ottavi di finale raggiunti nel Masters 1000 di Roma e al Queen’s come migliori piazzamenti. Per quanto riguarda gli altri tornei maggiori non è andato oltre il primo turno al Roland Garros, a Wimbledon e nel 1000 di Montréal. Il nativo di Gijon, invece, ha nelle finale perse a Sydney e Stoccarda (contro il russo Aslan Karatsev e l’italiano Matteo Berrettini) i suoi risultati più importanti del 2022.

Wawrinka-Murray, Atp Cincinnati 2022: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta tv esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go, Now TV e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). E’ in programma oggi lunedì 15 agosto, come terzo match sul Center Court a partire dalle 17.00 italiane (11.00 locali, al termine di Anisimova-Kasatkina).

Wawrinka-Murray: i precedenti

Roland Garros 2020 – Terra battuta – Primo turno – WAWRINKA b. Murray 6-1 6-3 6-2

Anversa 2019 – Cemento indoor – Finale – MURRAY b. Wawrinka 3-6 6-4 6-4

Eastbourne 2018 – Erba – Primo turno – MURRAY b. Wawrinka 6-1 6-3

Roland Garros 2017 – Terra battuta – Semifinale – WAWRINKA b. Murray 6-7(6) 6-3 5-7 7-6(3) 6-1

Atp Finals Londra 2016 – Cemento indoor – Round Robin – MURRAY b. Wawrinka 6-4 6-2

Roland Garros 2016 – Terra battuta – Semifinale – MURRAY b. Wawrinka 6-4 6-2 4-6 6-2

Atp Finals Londra 2015 – Cemento indoor – Round Robin – WAWRINKA b. Murray 7-6(4) 6-4

US Open 2013 – Cemento – Quarti di finale – WAWRINKA b. Murray 6-4 6-3 6-2

Montecarlo 2013 – Terra battuta – Terzo turno – WAWRINKA b. Murray 6-1 6-2

Tokyo 2012 – Cemento – Quarti di finale – MURRAY b. Wawrinka 6-2 3-6 6-2