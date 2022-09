Berrettini-Ruud, streaming e diretta tv Discovery+, DAZN, o Eurosport? Dove vedere US Open

Martedì 6 settembre con orario e campo da definire si disputerà il match Berrettini-Ruud, valevole per il quarti di finale degli US Open, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Flushing Meadows (New York).

Nel turno precedente il tennista azzurro ha eliminato in cinque set l’ostico spagnolo Davidovich Fokina, mentre il norvegese ha avuto la meglio sul francese Moutet (in quattro set). Sono cinque i precedenti tra i due protagonisti, con lo scandinavo avanti per 3-2 con quest’ultimo che ha vinto l’ultima sfida (4-6, 7-6, 6-2) giocata quest’anno nella finale del torneo Atp 250 di Gstaad (Svizzera).

Dove vedere Berrettini-Ruud in tv e streaming

Il match Berrettini-Ruud sarà visibile su Eurosport (canale 210 del decoder Sky e disponibile anche sulla piattaforma DAZN per tutti i suoi abbonati). Inoltre ci sarà la possibilità di seguire il tennista romano in streaming su Eurosport Player, il canale a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento annuale o mensile, ma anche su Discovery +.

4° turno US Open, Berrettini-Davidovich Fokina: gli highlights