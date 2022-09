Dove vedere Coppa Davis 2022: streaming gratis e diretta tv Rai, Sky Sport o SuperTenniX?

Da martedì 13 a domenica 18 settembre sarà in programma la fase a gruppi della fase finale della Coppa Davis che vedrà le sedici squadre qualificate, divise in quattro gironi e con gli incontri che si disputeranno alla Unipol Arena di Bologna, all’Emirates Arena di Glasgow, all’Am Rothenbaum di Amburgo e al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga.

Le prime due classificate di ciascun gruppo si qualificheranno per la fase a eliminazione diretta che avrà luogo in una sola città (21-27 novembre con i quarti di finale: la la città in cui si svolgerà la fase a eliminazione diretta non è ancora stata ufficializzata. La classifica dei gironi è basata innanzitutto sul numero di vittorie nei “ties”, le sfide fra nazioni. Se due squadre completano il girone a parità di vittorie, l’ordine sarà determinato dall’esito dello scontro diretto. Se invece tre nazioni arrivano a parità di vittorie, saranno considerati nell’ordine: la percentuale di singoli incontri vinti, poi se necessario il quoziente set e infine il quoziente game.

Gli azzurri di capitan Filippo Volandri, ovvero Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Fabio Fognini e Simone Bolelli, saranno impegnati a Bologna (girone A) insieme a Croazia, Argentina e Svezia.

Gli altri gironi:

Girone B: Spagna, Canada, Serbia, Corea del Sud

Girone C: Francia, Germania, Belgio, Australia

Girone D: Stati Uniti, Gran Bretagna, Kazakhstan, Paesi Bassi

Dove vedere Coppa Davis 2022 in tv e streaming

La fase a gruppi della Coppa Davis con i match dell’Italia saranno visibili in chiaro su Rai 2 e in streaming gratuito su RaiPlay, mentre su Sky ci saranno tre canale dedicati in alternanza per tutta la settimana: Sky Sport Tennis (canale 205 del decoder) Sky Sport Action (ch.204) e Sky Sport Arena (ch.206) ogni giorno trasmetterà due sfide (comprese anche quelle degli azzurri).

La competizione tennistica sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Ci sarà anche la possibilità di seguire il tutto su SupertenniX, la piattaforma streaming della Federazione Italiana Tennis. Per farlo basterà seguire il profilo Instagram del canale “SuperTennisTv” per ottenere un codice, tramite il quale poter vedere gratuitamente SupertenniX per un mese. Una volta avvenuta la sottoscrizione tale codice verrà inviato proprio su Instagram tramite un messaggio privato; a quel punto basterà digitare il codice nel momento in cui si accede alla piattaforma sul sito di SuperTenniX.

Programmazione Sky Sport:

Martedì 13 settembre – Prima giornata

Ore 14: Belgio-Australia, Sky Sport Action e in streaming su NOW

Ore 14.30: “Studio Tennis”, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Ore 15: Argentina-Svezia, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Ore 21: “Studio Tennis”, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Mercoledì 14 settembre – Seconda giornata

Ore 14.30: “Studio Tennis”, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Ore 15: ITALIA-Croazia, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Ore 17: Stati Uniti-Gran Bretagna, Sky Sport Action e in streaming su NOW

Ore 21: “Studio Tennis”, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Giovedì 15 settembre – Terza giornata

Ore 14: Francia-Australia, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Ore 14.30: “Studio Tennis”, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Ore 15: Croazia-Svezia, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Ore 21: “Studio Tennis”, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Venerdì 16 settembre – Quarta giornata

Ore 14.30: “Studio Tennis”, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Ore 15: ITALIA-Argentina, Sky Sport Uno e in streaming su NOW (fino alle 16 anche su Sky Sport Tennis)

Ore 16: Spagna-Canada, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Ore 21: “Studio Tennis”, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Sabato 17 settembre – Quinta giornata

Ore 14.30: “Studio Tennis”, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Ore 15: Croazia-Argentina, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Ore 17: Stati Uniti-Olanda, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Ore 21: “Studio Tennis”, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Domenica 18 settembre – Sesta giornata

Ore 14.30: “Studio Tennis”, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Ore 15: ITALIA-Svezia, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Ore 21: “Studio Tennis”, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Coppa Davis 2022, il calendario

MARTEDI 13 SETTEMBRE

Gruppo A (Bologna), ore 15: Argentina-Svezia

Gruppo B (Valencia), ore 16: Canada-Corea del Sud

Gruppo C (Amburgo), ore 14: Belgio-Australia

Gruppo D (Glasgow), ore 17: Kazakistan-Olanda

MERCOLEDI 14 SETTEMBRE

Gruppo A (Bologna), ore 15: Croazia-Italia

Gruppo B (Valencia), ore 16: Spagna-Serbia

Gruppo C (Amburgo), ore 14: Francia-Germania

Gruppo D (Glasgow), ore 17: USA-Gran Bretagna

GIOVEDI 15 SETTEMBRE

Gruppo A (Bologna), ore 15: Croazia-Svezia

Gruppo B (Valencia), ore 16: Serbia-Corea del Sud

Gruppo C (Amburgo), ore 14: Francia-Australia

Gruppo D (Glasgow), ore 17: USA-Kazakistan

VENERDI 16 SETTEMBRE

Gruppo A (Bologna), ore 15: Italia-Argentina

Gruppo B (Valencia), ore 16: Spagna-Canada

Gruppo C (Amburgo), ore 14: Germania-Belgio

Gruppo D (Glasgow), ore 16: Gran Bretagna-Olanda

SABATO 17 SETTEMBRE

Gruppo A (Bologna), ore 15: Croazia-Argentina

Gruppo B (Valencia), ore 16: Serbia-Canada

Gruppo C (Amburgo), ore 14: Francia-Belgio

Gruppo D (Glasgow), ore 15: USA-Olanda

DOMENICA 18 SETTEMBRE

Gruppo A (Bologna), ore 15: Italia-Svezia

Gruppo B (Valencia), ore 16: Spagna-Corea del Sud

Gruppo C (Amburgo), ore 14: Germania-Australia

Gruppo D (Glasgow), ore 16: Gran Bretagna-Kazakistan

FASI FINALI (Malaga, 21-27 novembre)

Accoppiamenti dei quarti di finale:

vincente Gruppo A c. seconda Gruppo D

vincente Gruppo C c. seconda Gruppo B

seconda Gruppo C c. vincente Gruppo D

seconda Gruppo A c. vincente Gruppo B