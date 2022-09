Nick Kyrgios prosegue il suo cammino all’US Open, quarto e ultimo Slam del 2022. L’australiano (testa di serie n°23), dopo aver sconfitto il connazionale Thanasi Kokkinakis, il francese Benjamin Bonzi, la wild card americana J.J. Wolf e il russo Daniil Medvedev, se la vedrà contro Karen Khachanov nei quarti di finale del Major statunitense. Il russo, n°27 del seeding, ha avuto la meglio sull’americano Denis Kudla, il brasiliano Thiago Monteiro, lo spagnolo Pablo Carreño Busta e ha usufruito del ritiro del britannico Jack Draper. Il confronto Kyrgios-Khachanov è al suo terzo atto, con il bilancio dei precedenti tra i due in perfetta parità: 1-1.

Il tennista originario di Canberra, in questa stagione, ha nella vittoria conseguita a Washington (battendo nell’atto conclusivo il giapponese Yoshihito Nishioka) il suo miglior piazzamento. Per quanto riguarda i tornei maggiori ha raggiunto la finale a Wimbledon (persa contro il serbo Novak Djokovic), il secondo turno all’Australian Open e nel Masters 1000 di Cincinnati, i quarti di in quelli di Indian Wells e Montréal e il quarto turno in quello di Miami. Il nativo di Mosca, invece, ha nella finale persa all’Atp Adelaide (contro il francese Gaël Monfils) il risultato più importante di questo suo 2022; vanta anche i quarti di finale ottenuti all’Atp Adelaide 2, a s’-Hertogenbosch, Halle e Amburgo e le semifinali a Doha e Belgrado.

Kyrgios-Khachanov, US Open 2022: dove vedere e orario

L’incontro è trasmesso in diretta esclusiva da Eurosport, presente sia sulla piattaforma satellitare Sky che in quelle di live streaming, come Discovery+, Eurosport Player, DAZN, Sky Go e NOW TV. E’ in programma oggi martedì 6 settembre, come quarto match sull’Arthur Ashe Stadium e il secondo a partire dall’01.00 italiana di mercoledì 7 (19.00 locali del 6 settembre, al termine di Gauff-Garcia).

Kyrgios-Khachanov: i precedenti

Australian Open 2020 – Cemento – Terzo turno – KYRGIOS b. Khachanov 6-2 7-6(5) 6-7(6) 6-7(7) 7-6(8)

Cincinnati 2019 – Cemento – Secondo turno – KHACHANOV b. Kyrgios 6-7(3) 7-6(4) 6-2