Laver Cup 2022, Berrettini batte Auger-Aliassime e porta avanti il Team Europe

Dopo 2 ore e 16 minuti di un match spettacolare ad avere la meglio alla O2 Arena di Londra è Matteo Berrettini. Il tennista azzurro ha aperto la seconda giornata di Laver Cup nella sfida vinta 2-1 (7-6, 4-6, 10-7) contro Felix Auger-Aliassime e ha regalato 2 punti al Team Europe. Non sarà l’unica partita odierna per il n.15 del mondo, che scenderà in campo questa sera nel doppio affianco a Novak Djokovic. Ecco di seguito il racconto del match.

Berrettini Auger-Aliassime 2-1: il racconto del match

Come lo scorso anno, e davanti al suo idolo Roger Federer, Matteo Berrettini batte Felix Auger-Aliassime al super tie-break e porta il Team Europe a quota 4 punti, mentre il Team World resta fermo a 2. Il tennista azzurro, dopo aver annullato una palla break e un set point, riesce a portare a casa il primo set al tie-break con il punteggio di 13-11. Nel secondo set parte meglio il tennista canadese che riesce a portare a casa l’unico break del match, ovvero il secondo turno di servizio di Berrettini nel secondo set, e che chiude il set con il punteggio di 6-4. Nel super tie-break, Matteo parte subito forte e grazie alle sue armi migliori, servizio e dritto, la spunta con il punteggio di 10-7.

Programma odierno Laver Cup 2022

Matteo Berrettini vs Felix Auger-Aliassime 2-1 (7-6, 4-6, 10-7);

Cameron Norrie vs Taylor Fritz;

Novak Djokovic vs Frances Tiafoe;

Berrettini/Djokovic vs De Minaur/Sock.