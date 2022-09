Ad aprire la terza ed ultima giornata di Laver Cup è stato il magnifico match di doppio tra la coppia del Team Europe formata da Matteo Berrettini e Andy Murray e la coppia del Team World formata da Jack Sock e Felix Auger-Aliassime. Il tennista azzurro, dopo le due vittorie nella giornata di ieri, non è riuscito a trionfare nuovamente in doppio e regala tre punti fondamentali al Team World che si rifà sotto: 8-7 per il team Europe. Ecco di seguito il racconto del match.

Berrettini/Murray – Sock/Auger-Aliassime 1-2: il racconto del match

In apertura della terza giornata il Team Word, grazie alla coppia formata da Jack Sock e Felix Auger-Aliassime, conquista tre punti fondamentali che riaprono la corsa per la vittoria finale della Laver Cup 2022. Matteo Berrettini e Andy Murray, dopo aver conquistato il primo set con il punteggio di 6-2, sembravano padroni del campo ma è basto un break nel secondo set per cambiare la partita. La coppia del Team Europe, infatti, spreca tanto e cede il set con il punteggio di 6-3. Errori che non calano nel tiratissimo super tie-break e un doppio fallo a testa, per Matteo e Andy, hanno fatto la differenza: 10-8 per il Team World. Ecco di seguito il punto della coppia europea che ha portato ai ricordi dei gemelli Derrick in Holly e Benji.