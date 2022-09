Ruud-Alcaraz, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere finale US Open

Questa sera alle ore 22 (le 16 locali) all'”Arthur Ashe Stadium” si disputerà il match Ruud-Alcaraz, valevole la finale degli US Open, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Flushing Meadows (New York). Per il norvegese, che in semifinale ha sconfitto il russo Khachanov, è la seconda finale di uno Slam, dopo quella del Roland Garros conquistata lo scorso giugno e persa nettamente contro Nadal. Per il giovane iberico, che nel penultimo atto ha avuto la meglio sullo statunitense Tiafoe, si tratta della primissima finale di un Major e chi avrà la meglio diventerà il nuovo numero 1 del ranking Atp.

Sono due i precedenti ATP, entrambi vinti da Alcaraz: il primo incrocio risale all’anno scorso nei quarti di finale di Marbella (Spagna) con il risultato di 6-2 6-4, mentre il secondo è stato in questa stagione nella finale del Masters 1000 di Miami (7-5 6-4).

Dove vedere Ruud-Alcaraz in tv e streaming

La finale degli US Open Ruud-Alcaraz sarà visibile su Eurosport (canale 210 del decoder Sky e disponibile anche sulla piattaforma DAZN per tutti i suoi abbonati). Inoltre ci sarà la possibilità di seguire il match in streaming su Eurosport Player, il canale a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento annuale o mensile, ma anche su Discovery +.

