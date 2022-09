Laver Cup 2022, dove vedere l’ultimo match di Roger Federer in diretta tv e streaming

Si avvicina sempre di più l’ultimo ballo di Roger Federer e tutto il mondo si prepara a gustarselo alla Laver Cup 2022. L’ormai consueta sfida tra il Team Europa e il Team resto del Mondo, voluta proprio dal fuoriclasse svizzero, andrà in scena dal 23 al 25 settembre 2022 alle “O2 Arena” di Londra. Come annunciato dallo stesso Federer, la sua ultima partita nel circuito sarà un doppio accompagnato dal rivale di sempre Rafael Nadal e contro la coppia formata da Jack Sock e Frances Tiafoe nella serata di venerdì. Ecco di seguito dove vedere l’ultimo ballo di Federer alla Laver Cup 2022.

Dove vedere l’ultimo match di Federer

L’ultima partita di Roger Federer in carriera andrà in scena venerdì 23 settembre alle ore 20:00 nel doppio della prima giornata di Laver Cup. Sarà possibile seguire la sfida su Eurosport (canale 210 del decoder Sky e disponibile anche sulla piattaforma DAZN per tutti i suoi abbonati). Inoltre ci sarà la possibilità di seguire tutto il torneo in streaming su Eurosport Player, il canale a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento annuale o mensile, ma anche su Discovery +.

The line-up is set for Day 1 of #LaverCup pic.twitter.com/HnulRs01KX — Laver Cup (@LaverCup) September 22, 2022