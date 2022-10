Halep sospesa per positività al doping: assunse sostanza proibite agli US Open. I dettagli

L’ex tennista numero 1 e attuale numero 9 del ranking WTA, Simona Halep, è stata sospesa dopo aver essere risultata positiva a un controllo antidoping. La Halep avrebbe fornito il campione incriminato mentre gareggiava agli US Open nell’agosto 2022, dove per l’altro è uscita al primo turno contro l’ucraina Daria Snigur. Il campione in questione è stato diviso in A e B e l’analisi successiva ha rilevato che il campione A conteneva FG-4592 (Roxadustat, un inibitore che aumenta la produzione endogena di eritropoietina e stimola la produzione di emoglobina e globuli rossi), che è una sostanza proibita elencata nell’elenco dell’Agenzia mondiale antidoping del 2022. Successivamente, anche la controanalisi del campione B, richiesta da Halep, ha confermato quanto riscontrato nel campione A. A dare la notizia è la stessa tennista rumena attraverso un messaggio sui social, nel quale si dichiara esterrefatta e innocente. Ecco di seguito le sue parole.

“Inizia la partita più dura della mia vita, una battaglia per la verità. Per me il più grande shock. In tutta la mia carriera l’idea di barare non mi ha mai sfiorato perché è contro i valori con cui sono stata educata. Mi sento confusa e tradita. Combatterò fino alla fine per provare la mia innocenza, la verità verrà fuori. Non è per i titoli o per i soldi, è per il mio onore e per l’amore che ho verso il tennis”.