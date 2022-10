Musetti-Ramos Vinolas, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Atp Basilea

Oggi pomeriggio non prima delle ore 15 (campo principale) si disputerà il match Musetti-Ramos Vinolas, valevole per il primo turno del torneo Atp 500 di Basilea (cemento indoor), con l’azzurro che vuole che confermare l’ottimo momento di forma dopo aver vinto il torneo di Napoli la scorsa settimana; lo spagnolo invece in quest’ultima parte di stagione sta ottenendo pochi risultati di rilievo.

Sono due i precedenti tra i due tennisti: il primo vinto dall’iberico al Masters 1000 Indian Wells 2021, mentre il secondo vinto dal toscano in questa stagione a Marrakech (Marocco). Chi avrà la meglio nel match odierno, domani pomeriggio negli ottavi di finale sfiderà il kazako Bublik che ieri ha sconfitto il russo Bublik in due set (6-3, 7-6).

Dove vedere Musetti-Ramos Vinolas in tv e streaming

Il primo turno del torneo Atp di Basilea tra Musetti-Ramos Vinolas sarà visibile in diretta e in chiaro sul canale Supertennis, presente sul bouquet Sky sul canale 212 del decoder e sul digitale terrestre al canale 64. Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire la sfida in diretta streaming (gratuito), cliccando il sito www.supertennis.tv, oppure tramite la piattaforma Supertennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT).

