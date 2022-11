Djokovic-Rune, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere finale Masters 1000 Parigi-Bercy

Oggi pomeriggio alle ore 15 si disputerà (campo principale) il match Djokovic-Rune, valevole per la finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy, ultimo torneo stagionale.

In questa settimana il serbo (bye al primo turno) ha avuto la meglio sullo statunitense Cressy, il russo Khachanov, l’azzurro Musetti e il greco Tsitsipas con il quale ha perso l’unico set e dove ha vinto con il brivido (7-6 al terzo). Il tennista danese, grande sorpresa del torneo francese, ha eliminato lo svizzero Wawrinka (unico set perso), il polacco Hurkacz, il russo Rublev, lo spagnolo Alcaraz e il canadese Auger-Aliassime, dimostrando un ottimo momento di forma avendo battuto ben quattro teste di serie (1-7-8-10).

L’unico precedente tra i due, risale al primo turno degli US Open 2021, con vittoria del serbo in quattro set; chi avrà la meglio nell’ultimo atto odierno, oltre ai 1000 punti del ranking Atp, intascherà un assegno di € 836.355, mentre allo sconfitto andranno € 456.720 + 600 punti.

Dove vedere Djokovic-Rune in tv e streaming

L’incontro tra Djokovic-Rune sarà visibile su Sky Sport Tennis (canale 205 del decoder) con telecronaca a cura della giornalista Elena Pero e il commento tecnico dell’ex tennista Paolo Bertolucci.

Per gli abbonati di Sky tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

