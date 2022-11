Dove vedere Coppa Davis: streaming gratis e diretta tv Rai Sport, Supertennis o Sky?

Da martedì 22 a domenica 27 novembre sarà in programma la fase finale della Coppa Davis che vedrà le otto Nazionali rimaste, sfidarsi dai quarti di finale ad eliminazione diretta. Tra le magnifiche otto, presente anche l’Italia del capitano non giocatore Filippo Volandri, che dovrà fare a meno (causa infortunio), per la sfida contro gli USA, di Jannik Sinner e Matteo Berrettini; i quattro convocati sono: Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Simone Bolelli e Fabio Fognini.

La vincente del match tra Italia-USA(in programma giovedì 24), nella semifinale se la vedrà contro chi avrà la meglio tra Germania-Canada, invece nell’altra parte di tabellone, gli incontri saranno Australia-Olanda e Spagna-Croazia.

Coppa Davis 2022, il programma

Quarti di finale

Q3 2C-1D (22 novembre ore 16) Australia-Paesi Bassi

Q4 2A-1B (23 novembre ore 16) Croazia-Spagna

Q1 1A-2D (24 novembre ore 10) ITALIA-USA

Q2 1C-2B (24 novembre ore 16) Germania-Canada

Semifinali

S2 vinc. Q3-vinc. Q4 (25 novembre ore 16)

S1 vinc. Q1-vinc. Q2 (26 novembre ore 13)

Finale

F1 vinc. S1-vinc. S2 (27 novembre ore 13)

Dove vedere Coppa Davis 2022 in tv e streaming

La fase finale della Coppa Davis sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Tennis (canale 205 del decoder).

La competizione tennistica mondiale sarà a disposizione anche tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Possibilità di seguire la manifestazione tennistica anche in chiaro su Rai Sport (canale 227 del decoder e 58 del digitale terrestre), compreso lo streaming gratuito su RaiPlay. Possibilità di streaming anche su SupertenniX, la piattaforma streaming della Federazione Italiana Tennis.

Coppa Davis, le parole di Nicola Pietrangeli