Musetti-Djokovic, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Masters 1000 Parigi-Bercy

Questa sera alle ore 19.30 si disputerà (campo principale) il match Djokovic-Musetti, valevole per i quarti di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy, ultimo torneo stagionale.

Nei tre turni precedenti il tennista azzurro ha eliminato il croato Cilic, il georgiano Basilashvili e il norvegese Ruud, mentre il serbo (bye al primo turno) ha avuto la meglio sullo statunitense Cressy e il russo Khachanov. Sono due i precedenti tra i due protagonisti odierni che hanno visto sempre vincere Djokovic: nel 2021 al Roland Garros (terzo turno) e il primo turno del torneo Atp di Dubai (primo turno) in questa stagione.

Dove vedere Musetti-Djokovic in tv e streaming

L’incontro tra Musetti-Djokovic sarà visibile su Sky Sport Tennis (canale 205 del decoder). Per gli abbonati di Sky tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Roland Garros 2021, Musetti-Djokovic: gli highlights