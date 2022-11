Brandon Nakashima continua il suo percorso nelle Next Gen Atp Finals Milano, evento dedicato ai migliori under-22 del 2022 e giunto alla sua quinta edizione. Lo statunitense (testa di serie n°3), dopo aver concluso al primo posto il Gruppo Verde, se la vedrà contro Jack Draper nella seconda semifinale del torneo italiano. Il britannico, n°3 del seeding, si è classificato secondo nel Gruppo Verde. Il confronto Nakashima-Draper è un inedito, non essendoci alcun precedente tra i due.

Il percorso del nordamericano è stato netto, con i successi sugli azzurri Matteo Arnaldi e Francesco Passaro e il ceco Jiri Lehecka. Il tennista inglese, invece, ha perso contro lo svizzero Dominic Stricker prima di avere la meglio sul taiwanese Chun-Hsin Tseng e l’italiano Lorenzo Musetti.

Il regolamento delle Next Gen Atp Finals rispetto ai classici tornei:

Set da 4 game (tie-break sul 3-3)

Partite al meglio dei 5 set

Sul punteggio di 40-40 si gioca il “killer point”

Riscaldamento pre-partita ridotto a tre minuti

Limite di un Medical Time Out a match per ogni giocatore

Possibilità di coaching

Toilet break cronometrati: massimo 3 minuti (più eventuali altri 2 per cambiarsi l’abbigliamento)

Shot Clock da 25 a 15 secondi se il punto precedente è stato un ace, un doppio fallo o un servizio vincente

Abolito il cambio campo dopo il primo game

Il tennista originario di San Diego, durante questa stagione, ha come miglior piazzamento la vittoria ottenuta a San Diego; oltre ciò ha raggiunto i quarti di finale a Sydney, ‘s-Hertogenbosch, Atlanta, Los Cabos, Firenze e nel Challenger di Surbiton. Per quanto riguarda i tornei maggiori, ha perso al primo turno all’Australian Open e nei Masters 1000 di Roma, Montréal, Cincinnati e Parigi Bercy, al secondo in quelli di Indian Wells e Miami; inoltre ha centrato il terzo turno al Roland Garros e all’US Open e il quarto a Wimbledon.

Il nativo di Sutton, invece, ha nei titoli conquistati nei Challenger di Forlì 2, Forlì 4, Forlì 5 e Saint Brieuc i risultati più importanti di questo suo 2022; oltre ciò ha centrato la semifinale a Eastbourne e i quarti nel 1000 di Montréal, a Winston Salem e nel Challenger di Cherbourg.

Nakashima-Draper, Next Gen Atp Finals Milano 2022: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta simultanea sui canali di Sky Sport e su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Inoltre c’è la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV, il sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) e le piattaforme SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). E’ in programma oggi venerdì 11 novembre, come secondo match sul Centre Court, non prima delle 21.00 (al termine di Stricker-Lehecka).

Nakashima-Draper: i precedenti

Confronto inedito