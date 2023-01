Berrettini-Murray, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Australian Open

Martedì 17 gennaio con orario e campo da definire, a “Melbourne Park” si disputerà il match Berrettini-Murray valevole per il primo turno degli Australian Open, primo Slam stagionale.

Sono quattro i precedenti tra l’azzurro e il britannico con il primo avanti per 3-1 e che nel 2022 ha vinto entrambe le sfide giocate: nella finale di Stoccarda (in tre set) e al terzo turno degli US Open (in quattro set). Chi avrà la meglio tra i due, nel secondo turno in programma giovedì 19, affronterà il vincente dell’altro match di primo turno che vedrà opposti tra l’australiano Kokkinakis e l’altro italiano Fognini.

Dove vedere Berrettini-Murray in tv e streaming

Il match tra Berrettini-Murray sarà visibile su Eurosport 2 (canale 211 del decoder) e disponibile anche sulla piattaforma DAZN per tutti i suoi abbonati. In streaming oltre a DAZN, la sfida di primo turno si potrà vedere anche su Discovery+, Eurosport Player, Sky Go e Tim Vision.

US Open 2022, Berrettini-Murray: gli highlights del 3° turno