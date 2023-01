Dove vedere Atp Adelaide 2, streaming gratis e diretta tv Supertennis o Eurosport?

Dal 9 al a14 gennaio sarà in programma il torneo Atp 250 di Adelaide 2 (quinta edizione, cemento outdoor) che vedrà al via 28 giocatori e dove a guidare il seeding ci sarà Rublev, che insieme a Carreno Busta, Khachanov e Bautista Agut salteranno il primo turno grazie al Bye a loro disposizione in quanto prime quattro teste di serie. Per i colori italiani presente Sonego che debutterà contro il tennista di casa Draper.

Nella scorsa stagione a trionfare fu l’australiano Kokkinakis che in finale ebbe la meglio sul francese Rinderkneck con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3. Il montepremi complessivo sarà di 603.760 euro di cui 91.851 andranno al vincitore del torneo con annessi 250 punti per il ranking Atp.

Dove vedere Atp Adelaide 2 in tv e streaming

Il torneo Atp Adelaide 2 sarà visibile su Eurosport (canale 210 del decoder) ed Eurosport 2 (ch.211) e disponibile anche sulla piattaforma DAZN per tutti i suoi abbonati. In streaming oltre a DAZN, la settimana tennistica si potrà vedere anche su Discovery+, Eurosport Player, Sky Go (solo abbonati Sky) e NOW TV.

Atp Adelaide 2, il tabellone completo

(1) Rublev Bye

(WC) Kokkinakis vs (WC) Popyrin

(WC) Kubler vs (Q)

(PR) Edmund vs (6) Kecmanovic

(4) Bautista Agut Bye

Bonzi vs Cressy

Ramos-Vinolas vs (Q)

Nakashima vs (7) Davidovich Fokina

(8) Paul vs Nishioka

Sonego vs Draper

Rinderknech vs Huesler

(3) Khachanov Bye

(5) Evans vs McDonald

Ruusuvuori vs Korda

(Q) vs (Q)

(2) Carreno Busta bye