Sinner-Edmund, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Atp Adelaide 1

Lunedì 2 gennaio (orario da definire) al “Memorial Drive Tennis Centre” si disputerà il match Sinner-Edmund, valevole per il primo turno del torneo Atp 250 di Adelaide. Per il tennista azzurro dovrà essere l’anno della conferma ad alti livelli dopo l’ottimo 2022 terminato al numero 15 del ranking Atp, nonostante qualche infortunio, che ne hanno condizionato la stagione.

Sarà il primo confronto diretto tra il tennista altoatesino e quello britannico sceso al numero 582 della classifica mondiale; chi avrà la meglio, al secondo turno sfiderà il vincente della sfida che vedrà opposti il francese (naturalizzato statunitense) Cressy e il greco Kokkinakis (vincitore ad Adelaide nella scorsa edizione).

Dove vedere Sinner-Edmund in tv e streaming

Il primo turno del torneo Atp di Adelaide 1 tra Sinner-Edmund sarà visibile in diretta e in chiaro sul canale Supertennis, presente sul bouquet Sky sul canale 212 del decoder e sul digitale terrestre al canale 64. Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire la sfida in diretta streaming (gratuito), cliccando il sito www.supertennis.tv, oppure tramite la piattaforma Supertennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT).

Possibilità di seguire l’incontro anche sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Tennis (ch.205). Per gli abbonati di Sky tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Sinner, il suo bilancio del 2022