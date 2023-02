La finale dell’Atp Doha 2023, protagonista assieme agli eventi di Marsiglia e Rio de Janeiro in questa settimana tennistica, sarà Murray-Medvedev. Il britannico (n°70 Atp), dopo esser entrato nel tabellone principale tramite una wild card e aver sconfitto l’italiano Lorenzo Sonego, il tedesco Alexander Zverev, il qualificato francese Alexandre Muller e il ceco Jiri Lehecka, se la vedrà contro Daniil Medvedev nell’atto conclusivo del 250 qatariota. Il russo, testa di serie n°3, ha avuto la meglio sul britannico Liam Broady, l’australiano Christopher O’Connell e il canadese Félix Auger-Aliassime (dopo il bye all’esordio). Il confronto tra Andy Murray e Medvedev è al suo terzo atto, con il secondo che si è imposto in entrambi i precedenti.

Il tennista di Glasgow, in questa stagione, ha perso al primo turno ad Adelaide e ha raggiunto il terzo turno all’Australian Open. Il nativo di Mosca, invece, ha centrato la semifinale ad Adelaide, il terzo turno nel Major australiano e ha conquistato il titolo a Rotterdam (battendo l’italiano Jannik Sinner nell’ultimo atto). Per Murray si tratta della settantunesima finale a livello Atp (quarantasei successi e ventiquattro sconfitte); Medvedev, invece, è alla sua ventinovesima (sedici vinte e dodici perse).

Murray-Medvedev, Atp Doha 2023: dove vedere e orario della finale

L’incontro è visibile in diretta esclusiva su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 della piattaforma satellitare Sky. Inoltre c’è la possibilità di seguirlo in live streaming sul sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) o tramite le piattaforme SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). E’ in programma oggi sabato 25 febbraio, come unico match sul Centre Court, a partire dalle ore 16.00 italiane (18.00 locali).

Murray-Medvedev: i precedenti

Miami 2022 – Cemento – Secondo turno – MEDVEDEV b. Murray 6-4 6-2

Brisbane 2019 – Cemento – Secondo turno – MEDVEDEV b. Murray 7-5 6-2